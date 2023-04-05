Министр обороны Литвы и Резников приехали в Харьков: посетили раненых военных и обстрелянные Россией места
5 апреля сообщили о посещении Харькова министром обороны Литвы Арвидасом Анушаускасом и его украинским коллегой Алексеем Резниковым
Об этом сообщает Министерство обороны Украины .
"Я был рад принимать моего отважного друга и коллегу министра обороны Литовской Республики Арвидаса Анушаускаса в Харькове. Наш второй по величине город живет всего в 40 км от границы со страной-террористом. Живет под огнем", - написал министр обороны Украины Алексей Резников.
"Всегда рад видеть моего друга Алексея Резникова. Он знает, что Литва будет стоять с Украиной до победы!" - подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.
Чиновники побывали на ранее оккупированных территориях, которые до сих пор российские войска обстреливают, в том числе в Северной Салтовке.
"Безусловно, провели с моим литовским коллегой двусторонние переговоры по дальнейшему усилению обороноспособности нашей армии ради защиты Украины на земле и в воздухе. Я благодарен нашему литовскому другу, господину Арвидасу Анушаускасу, и всему народу Литвы за поддержку и весомый вклад в неотвратимую победу Украины" , - подчеркнул Резников.
Также министры пообщались с украинскими защитниками, посетили госпитали. Резников наградил воинов.
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