Об этом глава оборонного ведомства Литвы заявил The Guardian.

По его словам, об этом решении будет объявлено на завтрашней встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии.

"Некоторые из стран обязательно пришлют в Украину танки Leopard, это точно", – сказал министр.

По словам Анушаускаса, общее количество танков, полученных Украиной, достигнет сотен.

Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.