Министр обороны Литвы анонсировал передачу Украине "сотен" танков Leopard от нескольких стран
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что несколько стран 20 января объявят о передаче Украине танков Leopard и их количество достигнет сотен
Об этом глава оборонного ведомства Литвы заявил The Guardian.
По его словам, об этом решении будет объявлено на завтрашней встрече министров обороны на авиабазе Рамштайн в Германии.
"Некоторые из стран обязательно пришлют в Украину танки Leopard, это точно", – сказал министр.
По словам Анушаускаса, общее количество танков, полученных Украиной, достигнет сотен.
Ukraine Defence Contact Group, или платформа "Рамштайн" (под названием авиабазы-места встречи) — это встреча международных союзников, поддерживающих оборону Украины в войне с Россией. В настоящее время она объединяет министров обороны более 50 стран.
- Бывший командующий Сухопутными войсками Польши, экс-замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак считает, что больше всего танков Leopard Украине должны передать страны, расположенные вдали от линии фронта. Он отметил, что Германия и Испания могут предоставить до 150 танков.
- Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что его страна пока не намерена передавать Украине танки.
- Финляндия заявила о готовности поучаствовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard.
- Польша готова предоставить Украине 14 танков Leopard и надеется, что другие страны НАТО последуют ее примеру и удастся собрать хотя бы бронетанковую бригаду.
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