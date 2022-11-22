Об этом передает DW.

"Мы должны быть готовы защищать Германию и территорию Альянса", - отметила она.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова генерального инспектора Бундесвера Эбергарда Цорна о том, что Германия должна быть готова на случай, если она окажется втянутой в навязанную ей войну, министер ответила: "Оборона всегда была ключевой задачей Бундесвера. Это все снова должны осознать".

По словам Ламбрехт, Бундесвер сможет обеспечить оборону Германии в случае необходимости. При этом она выразила уверенность в том, что Германии помогут партнеры по Североатлантическому альянсу: "Бундесверу никогда не придется защищать Германию поодиночке, на нашей стороне всегда будут наши союзники, а в Альянсе вооруженные силы, безусловно, могут защитить Германию".

Германия "может и должна стать лучше во всех сферах", особенно в сфере ПВО, где в Европе есть недостатки, отметила чиновница. Министр выразила удовлетворение тем, что Бундесвер получит средства на сумму 100 миллиардов евро, на которые будет закуплена техника и реализованы различные проекты.

Как известно, Польша хочет разместить у границы с Украиной системы противовоздушной обороны Patriot, которую предлагает ей Германия. ФРГ предлагает укрепить польское небо своими Patriot на фоне падения ракеты 15 ноября на территории Польши. ФРГ имеет 12 комплексов Patriot, два из них расположены в Словакии.

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