Об этом сообщает Синьхуа .

"Мирное воссоединение является самым большим желанием китайского народа, и мы готовы приложить все усилия в этом направлении. Но если кто-то решится отделить Тайвань, мы, безусловно, будем бороться любой ценой, даже войной. Никто не должен недооценивать решительность, свободу и мощные возможности китайской армии", - сказал Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость.

11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.

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