Министр обороны Китая снова пригрозил войной в случае попыток провозгласить независимость Тайваня
Министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня
Об этом сообщает Синьхуа .
"Мирное воссоединение является самым большим желанием китайского народа, и мы готовы приложить все усилия в этом направлении. Но если кто-то решится отделить Тайвань, мы, безусловно, будем бороться любой ценой, даже войной. Никто не должен недооценивать решительность, свободу и мощные возможности китайской армии", - сказал Вэй Фэнхэ на конференции по безопасности "Диалог Шангри-ла" в Сингапуре.
- 10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что Пекин начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость.
- 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.06
Покупка 34.06Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное