Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси, передает белорусское издание БЕЛТА.

В ведомстве отметили, что визит китайского министра обороны продлится с 16 по 18 августа.



У Ли Шанфу запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства. Там планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества в сферах совместного интереса.

Также ожидается, что Ли Шанфу посетит ряд военных объектов вооруженных сил Беларуси.