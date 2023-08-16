Министр обороны Китая прилетел в Беларусь
В среду, 16 августа, в столицу Беларуси Минска официально прибыл член Центрального военного совета, министр обороны Китайской Народной Республики Ли Шанфу
Об этом сообщили в министерстве обороны Беларуси, передает белорусское издание БЕЛТА.
В ведомстве отметили, что визит китайского министра обороны продлится с 16 по 18 августа.
У Ли Шанфу запланированы встречи с руководством белорусского оборонного ведомства. Там планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества в сферах совместного интереса.
Также ожидается, что Ли Шанфу посетит ряд военных объектов вооруженных сил Беларуси.
- Накануне пресс-служба минобороны Китая сообщала о запланированном рабочем визите министра Ли Шанфу в Беларусь 14-19 августа. Среди прочего предполагалось посещение воинских частей.
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