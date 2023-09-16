Министр обороны Китая находится под следствием по обвинению в коррупции, - СМИ
Власти КНР начали расследовать дело министра обороны Ли Шанфу, пропавшего из информационного пространства более двух недель назад
Об этом сообщает Reuters.
Расследование по Ли касается закупки военного оборудования, сообщили официальный представитель региональной безопасности и три человека, которые непосредственно контактировали с китайскими военными.
Восемь высокопоставленных должностных лиц подразделения закупок китайских военных, которым Ли руководил с 2017 по 2022 год, также находятся под следствием.
По словам двух источников, расследование в отношении Ли, назначенного министром обороны в марте, и восьми должностных лиц проводит мощная военная комиссия по дисциплинарной проверке.
Reuters подробно анализирует обвинения против Ли и время расследования, опираясь на данные источников, регулярно общающихся с высокопоставленными китайскими политическими и оборонными лидерами, а также региональными чиновниками, хорошо знающими китайскую политику.
В пятницу The Financial Times сообщила со ссылкой на официальные лица США, что правительство США считает, что против Ли начато расследование. The Wall Street Journal процитировал лицо, близкое к принятию решений в Пекине, которое сказала, что министра забрали на прошлой неделе для допроса.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.65 Покупка 37.65Продажа 38.4
- EUR Покупка 40.32Продажа 41.28
- Актуальное
- Важное