Министр обороны Китая находится под следствием по обвинению в коррупции, - СМИ

Об этом сообщает Reuters.

Расследование по Ли касается закупки военного оборудования, сообщили официальный представитель региональной безопасности и три человека, которые непосредственно контактировали с китайскими военными.

Восемь высокопоставленных должностных лиц подразделения закупок китайских военных, которым Ли руководил с 2017 по 2022 год, также находятся под следствием.

По словам двух источников, расследование в отношении Ли, назначенного министром обороны в марте, и восьми должностных лиц проводит мощная военная комиссия по дисциплинарной проверке.

Reuters подробно анализирует обвинения против Ли и время расследования, опираясь на данные источников, регулярно общающихся с высокопоставленными китайскими политическими и оборонными лидерами, а также региональными чиновниками, хорошо знающими китайскую политику.

В пятницу The Financial Times сообщила со ссылкой на официальные лица США, что правительство США считает, что против Ли начато расследование. The Wall Street Journal процитировал лицо, близкое к принятию решений в Пекине, которое сказала, что министра забрали на прошлой неделе для допроса.