Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на заявление министра обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини.

"У нас будут выборы на этой неделе. Но то, что я могу вам сказать очень ответственно, – что, каким бы ни был результат этих выборов, Италия есть и будет всегда рядом с Украиной", – подчеркнул он.

По словам министра, борьба украинского народа с российской агрессией является примером для всех других стран. Гуэрини добавил, что Италия в течение последних месяцев делала все возможное для того, чтобы Украина и дальше могла бороться за свою свободу.

Во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым стороны обсудили также пакеты помощи, которые Италия передает Украине. Несмотря на то что подробности пакета не будут раскрываться, Резников заверил, что это будут "очень эффективные и нужные вещи для ВСУ".

"Одним из важнейших моментов, склонивших весы при принятии решения о статусе кандидата Украины на членство ЕС, была позиция итальянского правительства и лично премьер-министра Марио Драги, и за это мы очень благодарны", - добавляет Резников.

25 августа в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо. Глава МИД Италии подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку. На вопрос о том, чего ждать Украине после предстоящих итальянских выборов, ди Майо выразил надежду, что они не изменят позиции Рима.

22 сентября министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини посетил Ирпень на Киевщине, чтобы своими глазами увидеть последствия войны России в Украине.

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