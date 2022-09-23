Министр обороны Италии заверил Украину в дальнейшей поддержке, вне зависимости от результатов выборов
Парламентские выборы в Италии не повлияют на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а борьба украинцев против РФ является примером для других стран
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на заявление министра обороны Итальянской Республики Лоренцо Гуэрини.
"У нас будут выборы на этой неделе. Но то, что я могу вам сказать очень ответственно, – что, каким бы ни был результат этих выборов, Италия есть и будет всегда рядом с Украиной", – подчеркнул он.
По словам министра, борьба украинского народа с российской агрессией является примером для всех других стран. Гуэрини добавил, что Италия в течение последних месяцев делала все возможное для того, чтобы Украина и дальше могла бороться за свою свободу.
Во время встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым стороны обсудили также пакеты помощи, которые Италия передает Украине. Несмотря на то что подробности пакета не будут раскрываться, Резников заверил, что это будут "очень эффективные и нужные вещи для ВСУ".
"Одним из важнейших моментов, склонивших весы при принятии решения о статусе кандидата Украины на членство ЕС, была позиция итальянского правительства и лично премьер-министра Марио Драги, и за это мы очень благодарны", - добавляет Резников.
- 25 августа в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо. Глава МИД Италии подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку. На вопрос о том, чего ждать Украине после предстоящих итальянских выборов, ди Майо выразил надежду, что они не изменят позиции Рима.
- 22 сентября министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини посетил Ирпень на Киевщине, чтобы своими глазами увидеть последствия войны России в Украине.
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