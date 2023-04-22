Министр обороны Италии призвал Украину и РФ к переговорам при посредничестве Китая

Об этом Крозетто рассказал в интервью La Stampa.

По его словам, Италия прилагает усилия, чтобы гарантировать Украине право защищаться и в то же время делает все, чтобы усадить Москву и Киев за стол переговоров.

"Единственное, что мы можем попытаться сделать – это не закончить войну, а прекратить столкновение и постараться посадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом. Все отлично подливают бензин в огонь, но нет ни одного пожарного. Нам нужны пожарные в мире, в котором ООН, которая должна этим заниматься, потеряла такую функцию", – сказал Крозетто.

Он убежден, что посредником в переговорах между Украиной и РФ способен выступить Китай.

"Может ли это быть Китай? Он должен быть собеседником за мирным столом. Это один из вопросов, который мы должны задать себе в Италии и Европе", - добавил Крозетто.