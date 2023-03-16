Министр обороны Италии об организации покушения на него: "Если бы были реальные угрозы, я бы знал"
Итальянский министр обороны Гвидо Крозетто не верит в то, что заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев заказал боевикам ЧВК Вагнера его убийство
Об этом он написал в Twitter .
Глава оборонного ведомства Италии отметил, что не хотел бы "разжигать еще один напрасный повод для конфликта".
"Я не чувствую угрозы и уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще", - написал министр.
"Если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба, я обязательно был бы проинформирован о них, а этого никогда не было", – добавил Крозетто.
- Ранее СМИ писали, что Кремль якобы планирует покушение на министра обороны Гвидо Крозетто, за которое было назначено вознаграждение в размере $15 млн.
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