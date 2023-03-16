Об этом он написал в Twitter .

Глава оборонного ведомства Италии отметил, что не хотел бы "разжигать еще один напрасный повод для конфликта".

"Я не чувствую угрозы и уверен, что за мою голову нет награды или чего-то еще", - написал министр.

"Если бы были реальные риски или угрозы такого масштаба, я обязательно был бы проинформирован о них, а этого никогда не было", – добавил Крозетто.