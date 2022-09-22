Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини своими глазами увидел последствия агрессии РФ в Ирпене
22 сентября министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини посетил Ирпень на Киевщине, чтобы своими глазами увидеть последствия войны России в Украине
Об этом информирует в телеграме Ирпенский городской голова Александр Маркушин.
"Сегодня же господин Гуэрини в Ирпене увидел страшные, ужасные последствия этой войны для украинцев. Это расстрелянные автомобили, где остановилась чья-то жизнь, это сожженные дома, где еще семь месяцев назад жили тысячи счастливых семей", - написал Маркушин.
Министр обороны Лоренцо Гуэрини подчеркнул, что Италия вместе с Украиной.
"Весь цивилизованный мир с Украиной! И я искренне благодарен всем, кто помогает сейчас украинцам в разных уголках мира и кто приезжает к нам, чтобы поддержать и помочь", - добавил мэр Ирпеня.
- 25 августа в Киев прибыл с неожиданным визитом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Глава МИД Италии подчеркнул, что считает необходимым оказывать Украине всю возможную поддержку. На вопрос о том, чего ждать Украине после предстоящих итальянских выборов, Ди Майо выразил надежду, что они не изменят позиции Рима.
- Италия присоединится к обновлению украинских земель. В пакет помощи войдут два миллиона евро для гуманитарного разминирования на деоккупированных территориях.
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