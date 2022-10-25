Министр обороны и глава МИД сохранят должности в новом правительстве Британии

Об этом сообщает Sky News.

Обозреватели предполагали, что на должность министра иностранных дел Сунак может назначить лидера Палаты общин Пенни Мордонт, которая также боролась за пост лидера Консервативной партии, но в последний момент сняла кандидатуру.

Что касается Уоллеса, то он ранее заявлял, что не будет оставаться в правительстве, если там не поддержат анонсированную еще Борисом Джонсоном цель увеличить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году.

Также стало известно, что Сунак решил не менять министра финансов Джереми Ганта, назначенного его предшественницей Лиз Трасс после провала налоговой реформы. Соратник нового премьера Британии, Доминик Рааб, вернулся в кабмин на должность замглавы правительства и министра юстиции.

В ближайшие часы, как ожидается, Риши Сунак окончательно сформирует свое правительство. Он заявлял, что то должно состоять из "талантов" и "зрелых" людей.

Напомним, в понедельник бывший министр финансов Риши Сунак вступил в должность лидера Консервативной партии Британии после того, как остался единственным претендентом на должность. Во вторник он был назначен премьер-министром.

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