English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Новости Министр обороны и глава МИД сохранят должности в новом правительстве Британии

Министр обороны и глава МИД сохранят должности в новом правительстве Британии

25 октября, 2022 вторник
19:29
Новости

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак решил не менять глав министерств обороны и иностранных дел – Бена Уоллеса и Джеймса Клеверли

Об этом сообщает Sky News.

Обозреватели предполагали, что на должность министра иностранных дел Сунак может назначить лидера Палаты общин Пенни Мордонт, которая также боролась за пост лидера Консервативной партии, но в последний момент сняла кандидатуру.

Что касается Уоллеса, то он ранее заявлял, что не будет оставаться в правительстве, если там не поддержат анонсированную еще Борисом Джонсоном цель увеличить военные расходы до 3% ВВП к 2030 году.

Также стало известно, что Сунак решил не менять министра финансов Джереми Ганта, назначенного его предшественницей Лиз Трасс после провала налоговой реформы. Соратник нового премьера Британии, Доминик Рааб, вернулся в кабмин на должность замглавы правительства и министра юстиции.

В ближайшие часы, как ожидается, Риши Сунак окончательно сформирует свое правительство. Он заявлял, что то должно состоять из "талантов" и "зрелых" людей.

  • Напомним, в понедельник бывший министр финансов Риши Сунак вступил в должность лидера Консервативной партии Британии после того, как остался единственным претендентом на должность. Во вторник он был назначен премьер-министром.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
лукашенко з путіним
24 октября, 2022 понедельник
"Вопрос нескольких месяцев": белорусская журналистка Радина о вступлении Беларуси в войну против Украины
Рамзан Кадыров
25 октября, 2022 вторник
Кадыров заявил, что "спецоперация" обернулась войной уже на территории России
Володимир Путін та Сі Цзіньпін
22 октября, 2022 суббота
Си Цзиньпин требует от Путина ускорить капитуляцию Украины, - Портников
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.63
    Покупка 39.63
    Продажа 40.45
  • EUR
    Покупка 38.25
    Продажа 39.33
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
25 октября
19:40
"Трупы в поле лежат, никто не дает их забрать": оккупанты жалуются, что их отправляют на "убой", - перехват
19:31
Великобритания в этом году предоставила Украине помощь £2,3 млрд
19:06
Из-за вторжения России в Украину послов РФ и Беларуси решили не приглашать на церемонию вручения Нобелевской премии
18:58
У Европы оказалось больше газа, чем она может использовать, - Bloomberg
18:54
Николай Княжицкий
Рассинхрон Ирины Верещук
18:50
"Буду воспринимать серьезно только финансово самодостаточную": звезда "Друзей" Мэттью Перри боится, что женщин интересуют только его деньги
18:37
Умер экс-министр обороны США Эштон Картер, который лоббировал помощь Украине, а Россию считал глобальной угрозой
18:31
Эксклюзив
Рассказами о "грязной бомбе" РФ отвлекает от подготовки удара по Ровенской АЭС, - Климкин
18:13
Оккупанты обстреляли Сумщину из минометов, зафиксировано 7 прилетов
18:04
В Кишиневе демонтировали палаточный городок пророссийских активистов
18:04
В Бахмуте полицейские спасли 8-летнего мальчика, родители которого погибли под обстрелами
18:04
OPINION
Россияне считают истиной не то, что является правдой, а то, как безопаснее
18:02
Общественное подало в ЕСПЧ заявление об обстрелах Россией телебашен
17:52
"Уплачивает налоги, спонсирует войну": актриса Зайцева осудила оставшуюся в России Галину Безрук
17:42
Эксклюзив
Боями разной интенсивности охвачено почти 20% лесов Украины, предварительная оценка убытков составляет 19,5 млрд грн, - глава Гослесагентства
17:42
В соединение Воздушных сил ВСУ вошел новый зенитно-ракетный полк
17:35
Все учебные заведения Киевщины со среды возобновляют очное обучение
17:26
Эксклюзив
Мотор Сич
По данным госзакупок РФ, "Мотор Сич" с 2014 года продала оккупанту авиадеталей на 400 млн грн, - журналист-расследователь Сидоров
17:23
электроэнергиия
Украина может импортировать электроэнергию, но это возможно при определенных условиях, - советник Шмыгаля по энергетике
17:09
Россияне прекратили искать в Интернете о "денацификации" и "демилитаризации", а интересуются словами "отступление" и "ядерный удар"
17:09
Теперь официально: "ведьмак" Генри Кавилл объявил, что возвращается к роли Супермена
17:05
"Мы будем и дальше принимать украинцев, будем предоставлять военное оборудование и будем обучать солдат": спикер Палаты общин Британии Гойл
17:03
Посол в Израиле объяснил медленную помощь Иерусалима Украине "специфическим отношением к собственной безопасности"
16:50
В Херсонской области ВСУ ликвидировали 13 вражеских объектов: склады, танк, джипы и блиндажи с оккупантами
16:44
Алексей Данилов
Крым на 10-15 лет останется без воды в случае подрыва Россией Каховской ГЭС, - Данилов
16:35
Эксклюзив
"У россиян есть команда держать Сватово": главред Defense Express Катков рассказал о фронтовой ситуации в Луганской области
16:33
В течение двух лет в Норвегии ожидают 70 тыс. беженцев из Украины
16:26
Алексей Данилов
Данилов отверг возможность территориальных уступок Путину и сравнил его с Гитлером
16:24
В Норвегии арестовали подозреваемого в шпионаже россиянина, - СМИ
16:20
"Выбираю семью, а не родину": украинская актриса сериала "Слуга народа" Безрук ответила, почему живет в России
16:15
Морпехи показали, как из стрелкового оружия приземлили три дрона-камикадзе армии РФ
16:15
Штайнмайер на Черниговщине прятался в укрытии, где спонтанно пообщался с жителями
16:13
Обзор
ракета ATACMS
Длинная рука для HIMARS и M270: ракета ATACMS, необходимая ВСУ, и новые дальности с ER GMLRS и PrSM
16:05
СБУ объявила подозрение министру транспорта РФ за поставку в Крым 300 единиц вражеской бронетехники
16:05
OPINION
Североатлантическая дуга. Украинцы за
16:01
WhatsApp
На платформе WhatsApp произошел глобальный сбой по всему миру
15:35
Стефанчук: ожидаю от ПА ОБСЕ более мощных решений по признанию действий РФ терроризмом
15:32
Германия выделит Украине 20 млн евро на резервное оборудование для критической инфраструктуры
15:26
Эксклюзив
Самая большая проблема в Крыму с точки зрения права будет с теми, кто приехал из России после оккупации, – нардеп Кравчук
15:23
Эксклюзив
путлер шойгу
В мире не существует "грязных бомб" – это лишь теория, - политолог Молчанов
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV