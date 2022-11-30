Министр обороны Германии согласилась представить правительству предложение о размещении Patriot в Украине, - вице-премьер Польши
Вице-премьер Польши Блащак заявил, что министр обороны Германии согласилась представить правительству предложение о размещении Patriot в Украине для совместной безопасности двух стран
Об этом пишет в твиттере вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
"В ходе сегодняшнего разговора я снова убедил Германию, что размещение Patriot в Украине повысит безопасность не только Украины, но и Польши", - написал вице-премьер Польши.
Блащак подчеркнул, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт вызвалась представить это предложение своему правительству.
"Надеюсь на принятие. Я объявил о поддержке при возможном переговоре на форуме НАТО", - добавил Блащак.
- Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.
- Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.
- В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.
- В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.
- Польша сразу же в этот день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.
- В Пентагоне прокомментировали варианты усиления ПВО Украины.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду 30 ноября обратился в Германию с просьбой как можно быстрее предоставить Украине системы ПВО Patriot.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное