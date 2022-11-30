Министр обороны Германии согласилась представить правительству предложение о размещении Patriot в Украине, - вице-премьер Польши

Об этом пишет в твиттере вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"В ходе сегодняшнего разговора я снова убедил Германию, что размещение Patriot в Украине повысит безопасность не только Украины, но и Польши", - написал вице-премьер Польши.

Блащак подчеркнул, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт вызвалась представить это предложение своему правительству.

"Надеюсь на принятие. Я объявил о поддержке при возможном переговоре на форуме НАТО", - добавил Блащак.

Напомним, 21 ноября Берлин предложил Варшаве систему противоракетной обороны Patriot после того, как на прошлой неделе в Польше во время российской атаки против Украины упала ракета, в результате чего погибли два человека.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил 23 ноября, что он попросил Германию отправить Patriot в Украину.

В Германии сообщили, что размещение в Украине ЗРК Patriot, которые предоставят Польше, возможно только после консультаций с НАТО.

В НАТО 25 ноября заявили, что решения по передаче немецких систем противоракетной обороны Patriot Украине должны принимать правительства стран.

Польша сразу же в этот день после разрешения НАТО повторно попросила Германию разместить ЗРК Patriot в Украине.

В Пентагоне прокомментировали варианты усиления ПВО Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду 30 ноября обратился в Германию с просьбой как можно быстрее предоставить Украине системы ПВО Patriot.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb