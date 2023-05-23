Министр обороны Германии "раздражен поведением венгерских друзей", блокирующих помощь Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус подверг критике правительство Венгрии, которое блокирует помощь Украине. Он заявил, что "раздражен поведением венгерских друзей"
Об этом министр сказал в Брюсселе перед встречей со своими коллегами из ЕС, передает Spiegel.
"Это неприятный шаг", – прокомментировал Писториус блокирование средств из Европейского фонда мира (EFF).
Это инструмент финансирования, через который ЕС уже предоставляет вооружение и оборудование и финансирует обучение ВСУ.
Также Венгрия не поддерживает очередной пакет санкций ЕС против России, который должен еще больше усложнить обход санкций.
- Венгрия угрожает блокировать санкции ЕС , пока Украина не исключит венгерский OTP Bank из списка спонсоров войны.
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