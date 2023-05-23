Об этом министр сказал в Брюсселе перед встречей со своими коллегами из ЕС, передает Spiegel.

"Это неприятный шаг", – прокомментировал Писториус блокирование средств из Европейского фонда мира (EFF).

Это инструмент финансирования, через который ЕС уже предоставляет вооружение и оборудование и финансирует обучение ВСУ.

Также Венгрия не поддерживает очередной пакет санкций ЕС против России, который должен еще больше усложнить обход санкций.