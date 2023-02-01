Об этом пишет Welt .

По данным издания, министр хочет узнать больше о боевом танке Leopard 2. После решения правительства Германии поставить Украине танки Писториусу должны продемонстрировать эффективность системы вооружения.

Главе оборонного ведомства Германии покажут возможности использования Leopard 2 как на стационарных боевых машинах, так и в полевых условиях.

Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.

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