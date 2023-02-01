Министр обороны Германии прибыл к месту хранения танков Leopard проверить их состояние
Министр обороны Германии Борис Писториус 1 февраля прибыл в Аугустдорф, где базируются танки Leopard 2, которые его страна пообещала передать Украине
Об этом пишет Welt .
По данным издания, министр хочет узнать больше о боевом танке Leopard 2. После решения правительства Германии поставить Украине танки Писториусу должны продемонстрировать эффективность системы вооружения.
Главе оборонного ведомства Германии покажут возможности использования Leopard 2 как на стационарных боевых машинах, так и в полевых условиях.
- Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
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