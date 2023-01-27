Министр обороны Германии Писториус считает недостаточным финансирование Бундесвера
Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус требует гораздо больше денег для Бундесвера из-за угроз мира в Европе и необходимости предоставлять технику Украине
Об этом он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.
"Этих 100 миллиардов будет недостаточно", - сказал Писториус о специальном фонде, созданном в прошлом году.
В частности, Писториус считает, что регулярного оборонного бюджета, который сейчас составляет около 50 миллиардов евро в год, недостаточно в долгосрочной перспективе.
"Я не считаю, что этого достаточно", – заметил он.
Глава Минобороны объяснил это, в частности, необходимостью финансирования замены техники и материалов, переданных в Украину. Политик назвал вопрос передачи Украине немецких истребителей "красную линиюю".
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"Я думаю, что об этом не может быть и речи. Боевые самолеты гораздо сложнее систем, чем основные боевые танки, и имеют совсем другую дальность и огневую мощь", - сказал Писториус.
В то же время он считает правильными поставки оружия и танков в Украину, при этом на средства Бундесвера и как можно быстрее. Однако, добавил он: "Танки не стоят где-то на полке, чтобы их забрать, они нуждаются в времени на доставку, и это не три недели. И боеприпасы не растут на деревьях", - заметил Писториус, объяснив, почему Германия не сможет доставить танки в краткосрочной перспективе.
Кроме того, глава Бундесвера отметил, что помощь Украине требует быстрого закрытия пробелов в самой немецкой армии. Для этого нужно строить военную промышленность в Европе, которая производила бы стандартизированные системы оружия.
Он также назвал ошибкой отмену в свое время обязательной военной службы.
- Германия 25 января согласовала поставки Украине 14 танков Leopard 2, а также разрешила реэкспорт другими странами.
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц 25 января исключил передачу Украине боевой авиации.
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