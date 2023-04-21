Министр обороны Германии Писториус считает, что операции ВСУ на территории России вполне допустимы
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что проникновение украинских военных на территорию России является "совершенно нормальными" в такой развязанной РФ полномасштабной войне
Об этом он сказал в интервью ZDF .
Известно, что Писториус не видит ничего плохого в том, что "нападавшая сторона также перемещается на территории противника, например, чтобы отрезать пути поставки".
"До тех пор, пока не подвергаются нападению города, мирных жителей, гражданские районы, с этим придется смириться. Неохотно, однако частью этого, например, является отрезание путей снабжения", - сказал он.
- 21 апреля стало известно, что глава министерства обороны ФРГ заявил , что вопрос вступления Украины в НАТО будет рассматриваться только после окончания войны: "сейчас не время решать это".
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