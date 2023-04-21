Об этом он сказал в интервью ZDF .

Известно, что Писториус не видит ничего плохого в том, что "нападавшая сторона также перемещается на территории противника, например, чтобы отрезать пути поставки".

"До тех пор, пока не подвергаются нападению города, мирных жителей, гражданские районы, с этим придется смириться. Неохотно, однако частью этого, например, является отрезание путей снабжения", - сказал он.