Министр обороны Германии Писториус попросил для бундесвера дополнительно 10 млрд евро
Министр обороны Германии Борис Писториус хочет значительно увеличить оборонный бюджет и требует от правительства дополнительно 10 миллиардов евро для бундесвера
Об этом сообщило издание Spiegel .
Известно, что чиновники Минобороны во время первых переговоров с финансовым ведомством по бюджету утверждали, что без этого увеличение модернизация бундесвера, обещанной канцлером Олафом Шольцом, было бы невозможно.
Добавляется, что причин для дополнительных нужд бундесвера много. К примеру, войска требуют больше денег для пополнения пустых складов боеприпасов. В специальном фонде для вооруженных сил, который имеет 100 миллиардов евро, на это почти не предусмотрены средства.
Кроме того, планировщики Писториуса опасаются, что повышение зарплат в государственном секторе снизит возможности для инвестиций в оперативную готовность бундесвера.
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Еще одним аргументом является требования НАТО. Сейчас Германия даже не приблизилась к достижению 2% ВВП на оборону, как требует Североатлантический союз. В настоящее время Германия тратит около 1,6 процента. Издание отмечает, что единственный способ преодолеть 2-процентный барьер – это значительно увеличить годовой бюджет.
Пока неизвестно, получит ли Писториус дополнительные средства. Министерство финансов настаивает на том, чтобы изначально были израсходованы средства из специального фонда в размере 100 миллиардов евро.
В настоящее время ведомства ведут конфиденциальные переговоры с Министерством финансов о ключевых цифрах федерального бюджета на 2024 год, который будет принят кабинетом министров в середине марта.
- 7 февраля, в Украину с первым визитом прибыл новый министр обороны Германии и Борис Писториус.
- По мнению министра обороны Германии Бориса Писториуса , без президента РФ Путина мир был бы лучше.
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