Министр обороны Германии отклонила требования поставить Украине боевые танки
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт отклонила запрос Украины в поставках боевых танков
Об этом сообщает Reuters.
Она отметила, что: "до сих пор ни одна страна не снабжала западные боевые машины пехоты или основные боевые танки".
"Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать таких действий в одностороннем порядке", - сказала она.
- Напомним, Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Германию приблизить победу Украины путем усиления военной поддержки и давления на РФ.
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- 7 сентября Германия передала Украине радар COBRA и еще пять зениток Gepard . В середине июля официальный Берлин опубликовал список вооружений, которые еще планируется поставить Украине, среди которых были 30 ВСУ Gepard.
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