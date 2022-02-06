Министр обороны Германии объяснила, почему Берлин снова отказал Киеву в поставке оружия
Министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт заявила, что Киеву было отказано в поставке оружия, поскольку остается возможность разрешить конфликт между Украиной и Россией мирным путем
Об этом Ламбрехт рассказала в интервью изданиям группы Funke, сообщает Радио Свобода .
По ее словам, есть возможность разрешить конфликт вокруг Украины мирным путем, поскольку возобновились переговоры в Нормандском формате и в рамках Совета Россия - НАТО.
"Позиция федерального правительства была четкой даже в предыдущие законодательные периоды и заключается в том, что мы не поставляем оружие кризисным районам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Сейчас наша задача – снизить эскалацию", – сказала Ламбрехт.
- 4 февраля сообщалось, что посольство Украины в Германии направило официальное письмо федеральному правительству, в котором просит предоставить Киеву оборонное вооружение и перечисляет конкретный список всего необходимого.
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