Министр обороны Германии объяснила, почему Берлин снова отказал Киеву в поставке оружия

Об этом Ламбрехт рассказала в интервью изданиям группы Funke, сообщает Радио Свобода .

По ее словам, есть возможность разрешить конфликт вокруг Украины мирным путем, поскольку возобновились переговоры в Нормандском формате и в рамках Совета Россия - НАТО.

"Позиция федерального правительства была четкой даже в предыдущие законодательные периоды и заключается в том, что мы не поставляем оружие кризисным районам, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию. Сейчас наша задача – снизить эскалацию", – сказала Ламбрехт.