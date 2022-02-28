Министр обороны Германии обсудит в НАТО ядерные угрозы Путина

Об этом Ламбрехт заявила в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщает DW.



"К этому следует отнестись очень серьезно, и наша разведка должна внимательно наблюдать за происходящим. В то же время слова Путина следует рассматривать в том контексте, что его наступление, его война продвигаются не так быстро, как он это, очевидно, представлял", - сказала министерша обороны ФРГ.



"Путин думал, что все пойдет быстрее, и потому он должен сейчас действовать и отсюда подобные жесты. Тем не менее, мы видели, насколько Путин непредсказуем, и поэтому мы должны быть очень внимательны. Нам нужно будет обсудить эту тему и в НАТО", – заявила Ламбрехт.



Ранее Путин отдал приказ своим военным перевести силы сдерживания ВС РФ в особый режим несения службы.



"То, какие катастрофические последствия такое решение может иметь для его собственной страны, понятно и самому Путину, и другим руководящим лицам в России. Поэтому сейчас нужно сохранять спокойствие и не способствовать дальнейшей эскалации. Важно быть готовым", - подчеркнула министерка обороны ФРГ.

Напомним, 27 февраля президент России Владимир Путин приказал Генштабу и Минобороны перевести российскую армию в особый режим боевого дежурства якобы из-за агрессивных высказываний со стороны Запада.