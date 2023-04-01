Об этом Писториус рассказал в интервью Die Welt .

По его словам, Польша с союзниками передаст два батальона Leopard 2 – 60 танков. А до конца года к ним Украина получит еще 100 танков Leopard 1, из которых будут сформированы четыре батальона. Таким образом, всего от стран НАТО поступит 160 "леопардов".

"Я не вижу сценария, при котором выйдет отправить Украине дополнительные танки Leopard сверх того, о чем было объявлено. К сожалению, у стран НАТО танки не стоят просто так, ожидая отправки. Несмотря на это, я считаю, что в среднесрочной перспективе удастся покрыть потребности Украины", - сказал Писториус.

В то же время он добавил, что кроме Leopard Украина получит британские и американские танки.