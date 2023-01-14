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Министр обороны Германии Ламбрехт уходит в отставку. Ее критикуют, в частности, за слабую поддержку Украины, - СМИ

14 января, 2023 суббота
00:33
Мир

Глава министерства обороны Германии Кристине Ламбрехт решила уйти в отставку после волны критики за состояние армии и слишком слабую поддержку Украины

Об этом в пятницу, 13 января, сообщило издание Bild, ссылаясь на несколько источников.

Утверждается, что инициатива об отставке исходила от самой Ламбрехта, а не от канцлера Олафа Шольца. Сейчас обсуждается, когда Ламбрехт объявит об отставке и кто будет ее преемником (или преемницей).

Как стало известно Bild, решение по преемнику Ламбрехта должно быть принято быстро. Как ее возможная преемница сейчас упоминается федеральная уполномоченная по делам вооруженных сил Ева Хёгль. Также – парламентский государственный секретарь обороны Семтье Меллер.

После отставки Ламбрехт имеет право на пенсию в размере 5000 евро с 65 лет.

По данным Sueddeutsche Zeitung, отставка министерства обороны Германии может состояться уже на следующей неделе.

Как сообщалось, министерка обороны Германии Кристине Ламбрехт все чаще критикуют из-за проблемы с нехваткой боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет на складах Бундесвера. Недавно в этот список добавился скандал с новейшими БМП Puma, когда все единицы этой техники вышли из строя после недели учений.

Недавно Ламбрехт подвергся резкой критике за ее новогоднее видео, которое было обнародовано в Instagram. В нем она подводит итоги 2022 года, но ее слова неоднократно заглушаются свистом ракет и взрывами петард.

После неудачного новогоднего поздравления министерки обороны Германии лидеры оппозиционных союзных партий ХДС и ХСС потребовали отставки. В федеральном правительстве, однако, подтвердили доверие к Ламбрехту.

Bild отмечает, что, согласно опросам, Ламбрехт занимает последнюю строчку среди двадцати самых популярных министров Германии. В другом опросе, который приводит Sueddeutsche Zeitung, за ее отставку выступили 2/3 респондента.

Издание среди причин отставки называет также слишком слабую и медленную помощь Украине после российской агрессии в феврале 2022 года, когда министерша радовалась тому, что отправила 5 тыс. шлемов в то время, когда Киев и другие города атаковали тысячи российских ракет.

Также ей вспоминают, что в то время, когда канцлер Шольц говорил о переломном моменте в политике поддержки Украины, она заявляла о необходимости разоружения.

  • Отметим, что слухи об отставке Ламбрехта возникли накануне встречи в формате Рамштайн, на которой, как ожидается, должно быть принято решение о передаче Украине танков Leopard. Именно Германии как производителю этого оружия принадлежит первоочередное решение.

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Германия
помощь Украине
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