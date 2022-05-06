Министр обороны Германии анонсировала передачу Украине гаубиц

Об этом она сказала журналистам во время визита в Словакию, передает Радио Свобода.

По словам министра, оружие будет поступать из запасов, а поставка должна состояться в ближайшие недели.

Этот шаг сделан после изменений в политике Германии по поводу отправки в Украину тяжелого вооружения.

23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

25 апреля стало известно, что Rheinmetall хочет продать Украине 88 танков Leopard.

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 26 апреля объявила о передаче Украине самоходных зенитных установок Gepard .

Немецкий бундестаг проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения, 586 голосов "за" из 693.

По данным издания Welt, Германия рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000 ,