Министр обороны Германии анонсировала передачу Украине гаубиц
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт сообщила, что государство передаст Украине семь самоходных гаубиц
Об этом она сказала журналистам во время визита в Словакию, передает Радио Свобода.
По словам министра, оружие будет поступать из запасов, а поставка должна состояться в ближайшие недели.
Этот шаг сделан после изменений в политике Германии по поводу отправки в Украину тяжелого вооружения.
- 23 апреля дочернее предприятие немецкого оборонного концерна Rheinmetall обратилось в федеральное правительство Германии за разрешением на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.
- 25 апреля стало известно, что Rheinmetall хочет продать Украине 88 танков Leopard.
- Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 26 апреля объявила о передаче Украине самоходных зенитных установок Gepard .
- Немецкий бундестаг проголосовал за предоставление Украине тяжелого вооружения, 586 голосов "за" из 693.
- По данным издания Welt, Германия рассматривает возможность передачи Украине гаубиц Panzerhaubitzen 2000 ,
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