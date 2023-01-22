Министр обороны Германии анонсировал поездку в Украину

Об этом он сказал в интервью изданию Bild am Sonntag.

Отвечая на вопрос журналиста, куда министр планирует поехать в первую очередь, Писториус отметил, что хочет посетить Украину, возможно, даже в этом месяце.

"Это еще не окончательно. Но можно сказать точно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, даже в течение следующих четырех недель. Недавно я встретил своего украинского коллегу в Рамштайне, и могу сказать, что Алексей Резников – очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет", – рассказал Писториус.

17 января стало известно, что новым министром обороны Германии будет назначен глава МВД Нижней Саксонии социал-демократ Борис Борис Писториус.

Новый глава МО Германии Борис Писториус распорядился проверить запасы танков Leopard. Его предшественница Кристин Ламбрехт этого не делала, чтобы не давать повод считать, что Германия собирается отправить танки Украине.

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