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Министр обороны Германии анонсировал поездку в Украину

22 января, 2023 воскресенье
16:43
Мир

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что в ближайшие недели планирует поездку в Украину

Об этом он сказал в интервью изданию Bild am Sonntag.

Отвечая на вопрос журналиста, куда министр планирует поехать в первую очередь, Писториус отметил, что хочет посетить Украину, возможно, даже в этом месяце.

"Это еще не окончательно. Но можно сказать точно, что я скоро поеду в Украину. Вероятно, даже в течение следующих четырех недель. Недавно я встретил своего украинского коллегу в Рамштайне, и могу сказать, что Алексей Резников – очень доступный, открытый человек, который точно знает, чего хочет", – рассказал Писториус.

  • 17 января стало известно, что новым министром обороны Германии будет назначен глава МВД Нижней Саксонии социал-демократ Борис Борис Писториус.
  • Новый глава МО Германии Борис Писториус распорядился проверить запасы танков Leopard. Его предшественница Кристин Ламбрехт этого не делала, чтобы не давать повод считать, что Германия собирается отправить танки Украине.

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Германия
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