Министр обороны Эстонии назвал РФ соседом, для которого "некоторые страны - только территории для завоевания"
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что Россия представляет реальную угрозу для Европы и НАТО
Об этом сообщает издание Рostimees.
"Безопасность нашего континента и Альянса находится под реальной угрозой. Восточный сосед Евросоюза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим. Некоторые страны для него - всего лишь территории для завоевания, а не самостоятельные государства, где у народов есть свой язык, культура и неотъемлемое право выбирать свой путь развития и своих партнеров", – заявил Лаанет.
Министр также заявил, что Эстонии не нужно "отстаивать себя в одиночестве", потому что у нее есть "сильные союзники".
- Президент и премьер Финляндии Саули Нииностио и Санна Марин сообщили о готовности страны присоединиться к НАТО.
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