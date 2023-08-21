Министр обороны Дании заявил, что Украина может использовать F-16 только на своей территории
Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать подаренные ей истребители F-16 только на своей территории, чтобы выгнать врага
Об этом пишет Reuters .
"Мы дарим оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не дальше", - сказал Эллеманн-Йенсен 21 августа.
"Такие условия, будь то танки, истребители или что-то другое", - добавил он.
Всего Дания поставит 19 самолетов . В то же время у Нидерландов есть 42 истребителя F-16, но они еще не решили, будут ли все они переданы.
Истребители F-16 для Украины: что известно по состоянию на сейчас
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.
Украинские пилоты начнут обучение пилотированию и обслуживанию истребителей F-16 уже в августе этого года в Дании.
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