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Министр обороны Дании заявил, что Украина может использовать F-16 только на своей территории

21 августа, 2023 понедельник
13:47
Мир

Министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что Украина может использовать подаренные ей истребители F-16 только на своей территории, чтобы выгнать врага

Об этом пишет Reuters .

"Мы дарим оружие при условии, что оно будет использовано для изгнания врага с территории Украины. И не дальше", - сказал Эллеманн-Йенсен 21 августа.

"Такие условия, будь то танки, истребители или что-то другое", - добавил он.

Всего Дания поставит 19 самолетов . В то же время у Нидерландов есть 42 истребителя F-16, но они еще не решили, будут ли все они переданы.

Истребители F-16 для Украины: что известно по состоянию на сейчас

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы избивать по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

17 августа Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину многоцелевых истребителей F-16.

Украинские пилоты начнут обучение пилотированию и обслуживанию истребителей F-16 уже в августе этого года в Дании.

Читайте также: Как истребители F-16 изменят баланс сил в воздухе над Украиной

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оружие для Украины
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