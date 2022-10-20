Об этом сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о визите в Вашингтон, Уоллес сказал: "Я посетил Пентагон, Государственный департамент, была встреча с советником по вопросам национальной безопасности и другие встречи. Я убедился, что мы все понимаем наши процессы планирования относительно того, что мы будем делать в случае возникновение целого ряда событий».

"Я не думаю, что люди должны быть обеспокоены этим... Я надеюсь, что они уверены, что мое право есть в случае необходимости сесть в самолет и сделать это", – добавил он.

Уоллес отменил запланированное заседание комитета в парламенте, чтобы отправиться в Вашингтон во вторник, что вызвало вопрос о том, что стоит за очевидно срочным характером поездки.

По поводу столь внезапного визита сразу возникло много спекуляций.

"Поскольку мы приближаемся к зиме в Украине с ее успехами на поле боя против российских сил и в свете последних действий Путина, было важно встретиться лицом к лицу с министром обороны США Ллойдом Остином и другими представителями американской администрации, чтобы обсудить наши общие проблемы в в области безопасности", – отметил собеседник агентства накануне.

Отвечая на вопрос, уехал ли Воллес в Вашингтон, чтобы обсудить риск применения Россией ядерного оружия в Украине, представитель премьер-министра Лиз Трасс повторил, что будут "серьезные последствия", если Россия применит ядерное оружие, но добавил: "Я бы предостерег от спекуляций по этой теме".

"Я думаю, что было бы ошибкой втягиваться в спекуляции на эту тему вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что мы видим, что происходит день за днем, а это бессмысленное и варварское нападение на гражданских лиц по всей Украине", - сказал он журналистам .

Напомним, сегодня, 20 октября, премьер Британии Трасс объявила об отставке.

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