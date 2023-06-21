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Министр обороны Британии Уоллес заявил, что не станет новым генсеком НАТО

21 июня, 2023 среда
23:34
Мир

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не станет новым генеральным секретарем НАТО, поскольку США хотят продлить полномочия нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом Уоллес рассказал в интервью The Economist .

По словам министра, он не станет в сентябре 2023 года следующим генсеком НАТО, поскольку США хотят, чтобы в должности остался Йенс Столтенберг.

"Этого не произойдет", – сказал Уоллес.

В то же время, он предположил, что Вашингтон после Столтенберга хочет видеть на этом посту кого-то из действующих премьер-министров из страны-члена Альянса.

The Economist называет вероятным кандидатом главу правительства Нидерландов Марка Рютта. Отмечается, что он несколько раз отказывался от предложения.

Йенс Столтенберг должен покинуть свой пост 30 сентября 2023 года.

Нидерланды
Джо Байден
Йенс Столтенберг
НАТО
США
Великобритания
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