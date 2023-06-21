Об этом Уоллес рассказал в интервью The Economist .

По словам министра, он не станет в сентябре 2023 года следующим генсеком НАТО, поскольку США хотят, чтобы в должности остался Йенс Столтенберг.

"Этого не произойдет", – сказал Уоллес.

В то же время, он предположил, что Вашингтон после Столтенберга хочет видеть на этом посту кого-то из действующих премьер-министров из страны-члена Альянса.

The Economist называет вероятным кандидатом главу правительства Нидерландов Марка Рютта. Отмечается, что он несколько раз отказывался от предложения.

Йенс Столтенберг должен покинуть свой пост 30 сентября 2023 года.