Об этом сообщает SkyNews со ссылкой на опрос британской международной интернет-компании YouGov.

Согласно опросу членов партии Тори, главным фаворитом на место Бориса Джонсона является министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Кроме других претендентов, он, в частности, обгоняет и министра иностранных дел Лиз Трасс.

В начале июня Борис Джонсон уже был близок к отставке.

6 июня 211 депутатов Консервативной партии проголосовали против отставки Джонсона, а 148 отставку поддержали. Таким образом, премьер удержался на должности.

В Великобритании с вечера 5 июля уже не менее 15 министров кабинета Бориса Джонсона ушли в отставку. 6 июля к ним присоединилось министерство промышленности Великобритании Ли Роули. В результате общее количество ушедших в отставку министров достигло 12.

Уже 7 июля стало известно, что Борис Джонсон подаст в отставку с поста премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии

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