Об этом сообщает Министерство обороны Украины .

Министры обсудили дальнейшую поддержку Украины союзниками. В частности, Воллес заявил, что Британия предоставила украинцам ракеты Storm Shadow, поскольку россияне постоянно используют оружие большой дальности для ударов по гражданским.

"Украина получила ракеты Storm Shadow, которые могут быть использованы на большие дальности. Это одни из первых ракет большой дальности, предоставленные Украине ее союзниками. Мы предоставили такой вид вооружения из-за постоянного применения Россией ее оружия большой дальности, которое она использует для того, чтобы вредить гражданскому населению и гражданской критической инфраструктуре", - рассказал Бен Уоллес.

Он также заверил, что союзники будут помогать Украине всеми возможными видами вооружений с истребителями F-16 включительно.

"Сейчас Россия начинает осознавать, что союзники Украины будут вместе с ней в ее праве на самооборону и будут помогать Украине всеми возможными видами вооружения, начиная с противотанковых ракет и завершая танками, Storm Shadow, и уже сейчас - F-16", - сказал Уоллес.

Резников поблагодарил Британию за поддержку Великобритании и намекнул на поставки новых видов вооружений.

"Особенно спасибо за оружие, которое дает возможность наносить поражение врагу на дальних дистанциях, такие "вкусики", как Storm Shadow, и многое другое, о чем я пока не могу сказать", - сказал Резников и добавил, что дальнобойные ракеты уже успешно используются на поле боя.