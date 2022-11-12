Министр обороны Британии Уоллес дал совет простым россиянам после побега РФ из Херсона
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес после бегства армии РФ из Херсона посоветовал простым россиянам задать себе вопрос, для чего Владимир Путин развязал войну против Украины
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По его словам, выход из Херсона стал очередной неудачей российской армии в полномасштабной войне против Украины.
"Объявленный Россией уход из Херсона знаменует для них очередную стратегическую неудачу. В феврале Россия не смогла достичь ни одной из своих главных целей, кроме захвата Херсона. И вот теперь, когда этот город сдан, простые люди в России, несомненно, должны спросить себя: "Для чего это все было?" – считает Уоллес.
Он пообещал, что Британия и дальше будет поддерживать Украину.
"Российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего незаконного вторжения и только достигла международной изоляции и унижения. Украина будет давить. Соединенное Королевство и международное сообщество будут продолжать ее поддерживать. Хотя выход из Херсона приветствуется, никто не собирается недооценивать угрозу со стороны Российской Федерации", – заверил Уоллес. .
- 12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.
- Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут на контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.
- Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.
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