Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По его словам, выход из Херсона стал очередной неудачей российской армии в полномасштабной войне против Украины.

"Объявленный Россией уход из Херсона знаменует для них очередную стратегическую неудачу. В феврале Россия не смогла достичь ни одной из своих главных целей, кроме захвата Херсона. И вот теперь, когда этот город сдан, простые люди в России, несомненно, должны спросить себя: "Для чего это все было?" – считает Уоллес.

Он пообещал, что Британия и дальше будет поддерживать Украину.

"Российская армия понесла огромные человеческие потери в результате своего незаконного вторжения и только достигла международной изоляции и унижения. Украина будет давить. Соединенное Королевство и международное сообщество будут продолжать ее поддерживать. Хотя выход из Херсона приветствуется, никто не собирается недооценивать угрозу со стороны Российской Федерации", – заверил Уоллес. .

12 ноября в ОК "Юг" сообщили, что передовые подразделения ВСУ добрались до правого берега реки Днепр на Херсонщине.

Институт изучения войны спрогнозировал, что украинские военные быстро возьмут на контроль населенные пункты на правом берегу Днепра в Херсонской области, поскольку россияне не способны их удерживать.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские военные проводят в освобожденных населенных пунктах Херсонской области стабилизационные мероприятия, а российские оккупанты возводят на левом берегу Днепра оборонительные сооружения.

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