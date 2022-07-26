Об этом он сказал на брифинге с министром обороны Словакии, передает Sky news.

"Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он в конце концов съест забор, а затем съест вас", - подчеркнул Уоллес.

Он также приветствовал поддержку Словакии Украины.

18 июля канцлер Австрии Карл Нехеммер сообщил, что страна не откажется от политики нейтралитета, однако, учитывая вызовы в сфере безопасности, планирует увеличивать расходы на оборону.

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