Министр обороны Британии предостерег страны, пытающиеся быть нейтральными к агрессии Путина: вместе сидите на заборе, а в конце концов он съест вас
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предостерег страны, пытающиеся остаться нейтральными по поводу российской агрессии против Украины
Об этом он сказал на брифинге с министром обороны Словакии, передает Sky news.
"Если вы будете сидеть на заборе с президентом Путиным, он в конце концов съест забор, а затем съест вас", - подчеркнул Уоллес.
Он также приветствовал поддержку Словакии Украины.
- 18 июля канцлер Австрии Карл Нехеммер сообщил, что страна не откажется от политики нейтралитета, однако, учитывая вызовы в сфере безопасности, планирует увеличивать расходы на оборону.
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