Министр обороны Британии ответил на обвинения Путина в подготовке НАТО к нападению на Крым
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что НАТО никогда не готовило нападения на оккупированный Россией Крым
Об этом сообщает BBC .
"Позвольте мне категорически заявить: НАТО, Британия, страны Восточной Европы никогда не планировали вторжение", - сказал Бен Воллес в ответ на заявление Владимир Путина, что "странами НАТО велась подготовка к "нападению" на Крым, которое он сделал во время "парада победы" 9 мая в Москве.
Британский министр также отверг обвинения в военном освоении прилегающих к РФ территорий.
"На долю НАТО приходится 6% сухопутной границы России. Это небольшая цифра, если только 6% вашей сухопутной границы граничит со странами НАТО", - отметил Воллес.
Он также добавил, что в Украине никогда не было баз НАТО, о которых говорит Путин.
"Я думаю, что он верит в то, во что хочет верить – легкий проблеск отчаяния", - констатировал министр обороны Великобритании.
- 9 мая Владимир Путин заявил, что страны НАТО вели подготовку к нападению на Крым и начали военное освоение прилегающих к РФ территорий.
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