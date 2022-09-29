Об этом Бен Уоллес 29 сентября написал в Twitter.

"На этой неделе доставил удовольствие посетить своего доброго друга Алексея Резникова в Киеве, где обсудил увеличение военной помощи Украине. Наша поддержка их борьбы против российской агрессии становится все крепче, и мы продолжим ее и в 2023 году, и дальше!" – говорится в твите.

До сих пор ни британская, ни украинская стороны не сообщали о визите Бена Уоллеса в Украину. Неизвестны также и подробности его встречи с Алексеем Резниковым.

Отметим, Британия первой объявила ответные санкции на фиктивные референдумы, которые Россия организовала в четырех регионах Украины в нарушение международного права.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb