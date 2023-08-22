Министр обороны Болгарии подтвердил поддержку вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре
В ходе подготовки к Вильнюсскому саммиту Болгария поддержала позицию вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре
Об этом на брифинге в Одессе напомнил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Укринформ.
"В процессе подготовки к Вильнюсскому саммиту Болгария поддержала это предложение настолько, насколько разрешили обстоятельства, потому что вступление в НАТО нуждается в окончании боевых действий", - заявил Тодор Тагарев.
Он добавил, что как только война завершится, у Украины должна быть очень четкий и быстрый союз с НАТО.
"Мы поддерживаем финальный текст Вильнюсского саммита по Украине. И по плану действий, можно сказать, мы перешли с нескольких шагов к одному шагу для Украины, для присоединения к НАТО", - добавил министр обороны.
- Напомним, 16 августа Болгария присоединяется к декларации G7 по гарантиям безопасности Украины.
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