Министр обороны Болгарии подтвердил поддержку вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре

Об этом на брифинге в Одессе напомнил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передает Укринформ.

"В процессе подготовки к Вильнюсскому саммиту Болгария поддержала это предложение настолько, насколько разрешили обстоятельства, потому что вступление в НАТО нуждается в окончании боевых действий", - заявил Тодор Тагарев.

Он добавил, что как только война завершится, у Украины должна быть очень четкий и быстрый союз с НАТО.

"Мы поддерживаем финальный текст Вильнюсского саммита по Украине. И по плану действий, можно сказать, мы перешли с нескольких шагов к одному шагу для Украины, для присоединения к НАТО", - добавил министр обороны.