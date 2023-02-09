Об этом пишут BBC со ссылкой на заявление Бена Уоллеса.

Выступая на конференции в Риме, министр обороны заявил, что "более реалистично и продуктивно" предусмотреть предоставление Великобританией самолетов Украине в долгосрочной перспективе для обеспечения ее безопасности после окончания войны с Россией.

Так, по его словам, Соединенное Королевство немедленно будет передавать истребители Украине: потенциально процесс может занять месяцы.

Бен Уоллес отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины. А воздушная поддержка и поддержка движущихся войск может быть обеспечена с помощью ракет дальнего радиуса действия и беспилотных летательных аппаратов.

"Это не обычный случай буксировки самолета до границы. Британия знает, что нужно Украине, и очень рада помочь многими способами, пытаясь достичь эффекта. Такого же эффекта можно достичь, но потенциально другим способом - и не тратя на это месяцы", - заявил министр.