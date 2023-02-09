Министр обороны Бен Воллес: Великобритания немедленно будет передавать истребители Украине
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Соединенное Королевство не сможет немедленно передать самолеты Украине: это может занять месяцы
Об этом пишут BBC со ссылкой на заявление Бена Уоллеса.
Выступая на конференции в Риме, министр обороны заявил, что "более реалистично и продуктивно" предусмотреть предоставление Великобританией самолетов Украине в долгосрочной перспективе для обеспечения ее безопасности после окончания войны с Россией.
Так, по его словам, Соединенное Королевство немедленно будет передавать истребители Украине: потенциально процесс может занять месяцы.
Бен Уоллес отметил, что вместо этого Великобритания сосредоточена на использовании альтернативного обеспечения воздушной обороны Украины. А воздушная поддержка и поддержка движущихся войск может быть обеспечена с помощью ракет дальнего радиуса действия и беспилотных летательных аппаратов.
"Это не обычный случай буксировки самолета до границы. Британия знает, что нужно Украине, и очень рада помочь многими способами, пытаясь достичь эффекта. Такого же эффекта можно достичь, но потенциально другим способом - и не тратя на это месяцы", - заявил министр.
- 8 февраля Владимир Зеленский выступил в парламенте Великобритании, где призвал к созданию коалиции самолетов и заявил, что это - "крылья для свободы".
- После этого премьер Британии Риши Сунак поручил министру обороны Бену Уоллесу исследовать, какие самолеты страна может передать Украине.
- 9 февраля Владимир Зеленский во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном просил о поставках Украине боевой авиации.
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