English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир Министр обороны Бен Уоллес, который был фаворитом на должность премьера Британии, отказался выдвигать свою кандидатуру

Министр обороны Бен Уоллес, который был фаворитом на должность премьера Британии, отказался выдвигать свою кандидатуру

9 июля, 2022 суббота
15:38
Мир

Министр обороны Британии Бен Уоллес, которого называли претендентом на место премьера Британии и главы Консервативной партии, не будет выдвигать свою кандидатуру

Об этом он написал в Twitter.

Бен Уоллес выразил благодарность всем, кто был готов его поддержать в выборах.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали меня поддержать", - написал он в Twitter.

По информации Sky News , результаты нового опроса членов Консервативной партии свидетельствовали, что Уоллес побеждал всех основных претендентов, включая министерку иностранных дел Лиз Трасс.

  • 7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.
  • Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и аналитике данных YouGov провела опрос и определила основного претендента на место Бориса Джонсона. Им стал Бен Уоллес.
  • Министр обороны Великобритании Бен Воллес заверил , что без Джонсона политика страны в поддержку Украины не изменится.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Борис Джонсон
Великобритания
Читайте также:
8 июля, 2022 пятница
В Николаеве раздаются взрывы
Сергей Згурец
8 июля, 2022 пятница
Путинское "мы еще не начинали" вызывает улыбку, - Згурец
ракетні системи США
9 июля, 2022 суббота
Россия отреагировала на решение США отправить еще четыре HIMARS в Украину
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.67
    Покупка 34.67
    Продажа 35.57
  • EUR
    Покупка 35.2
    Продажа 36.49
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
9 июля
16:20
США предоставит Украине $360 млн гуманитарной помощи, - Блинкен
16:06
"Путин понял, что это большой отток "бабок": российский оккупант рассказал об отказе выплачивать компенсацию за ранения, - перехват
16:01
Эксклюзив
Лукашенко не выступает против ВСУ, ведь понимает, что ракеты долетят до всех его дворцов, - Марк Фейгин
15:58
Жозеп Боррель
Из-за войны России более 300 миллионов человек в мире оказались на грани голода, - Боррель
15:48
На фото украинское поле пшеницы
Украина восстанавливает речные порты на Дунае, чтобы экспортировать зерно
15:46
На фото Владимир Зеленский
Зеленский встретился со строительными компаниями, продолжающими работать в Украине
15:41
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: ранены 4 человека
15:32
В Мариуполе оккупанты раздают людям "гумпомощь" заплесневевшим хлебом и лопатами
15:29
Елена Зеленская создала аккаунт в твиттере
15:17
В Луганской области оккупанты приглашают мужчин на "высокооплачиваемую работу", а на самом деле забирают воевать против Украины, - Гайдай
15:12
На фото помещение отеля, принимающего украинских беженцев
Грузия приняла более 60 тысяч украинских беженцев, - МВД
15:08
Порошенко на MSNBC
Порошенко на MSNBC: Благодаря американским системам Himars ВСУ эффективно уничтожают российские склады боеприпасов
15:07
В Луганской области оккупанты планируют размещать боекомплекты в детсадах и школах, ведь ВСУ уничтожают их казармы
15:03
Эксклюзив
Путин в патовой ситуации: если агрессор отступит из Украины, война перевернется на Россию, - Марк Фейгин
15:03
Мусульмане Украины празднуют Курбан-байрам
14:59
Эксклюзив
Россия ищет возможности взять паузу и восстановиться, чтобы продлить наступательные действия в следующем году, - генерал Ходжес
14:51
Умер актер из фильмов о гангстерах Тони Сирико
14:45
Загрязнение воздуха
Верховная Рада усовершенствовала закон об атмосфере. Что изменится
14:42
Эксклюзив
Сценарий полного прекращения поставок российского газа в Европу вполне вероятен, - политолог Магда
14:42
Назначенному рашистами "старосте" из Бучанского района грозит до 12 лет заключения
14:26
Почти 18 тыс. украинских беженцев подались на визу в Британию по семейной схеме, - МВД
14:21
В "Планете кино" появилась возможность купить билеты в кинотеатр переселенцам
14:10
Российскому пропагандисту Поддубному, который вел "репортажи" из Бородянки и Гостомеля, сообщили о подозрении
14:05
ЕС не требует от Молдовы присоединиться к санкциям, но был бы рад такому шагу, – посол Мажейкс
13:54
Украина получит грант в $1,7 млрд на медицину, - Шмыгаль
13:47
Во время разминирования Мариуполя погибли трое российских саперов
13:38
РФ выпустила по Николаеву шесть ракет С-300
13:20
На Харьковщине пограничники обнаружили заминированный участок дороги
13:04
Наталья Диденко
Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и грозах в Украине 10 июля
13:03
Эксклюзив
Снаряд M982 Excalibur
Новейшие артиллерийские боеприпасы впервые передадут украинской армии, - Згурец
13:00
Усик покидает промоутерскую компанию братьев Кличко
12:58
Будем с вами вплоть до вступления Украины в ЕС: глава французского Сената обратился в Раду
12:53
На железной дороге в Брянской области произошел взрыв, - губернатор
12:48
Эксклюзив
Папа Франциск должен признать Патриархат Украинской греко-католической церкви
12:44
Обновлено
На фото глава Офиса президента Андрей Ермак
В Конгрессе требуют от Байдена дать объяснения по безопасности переговоров с Ермаком. МИД отреагировал
12:44
Командующий Сухопутными войсками ВСУ встретился с руководителями армий 40 стран мира
12:31
Россияне обстреляли Черниговщину: поврежден дом и хозяйственное помещение
12:21
Четыре российских ракеты ударили по Дружковке
12:08
В Шри-Ланке протестующие ворвались в резиденцию президента
12:07
Британский тяжеловес вышел на дуэль взглядов в маске Бориса Джонсона
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV