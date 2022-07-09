Об этом он написал в Twitter.

Бен Уоллес выразил благодарность всем, кто был готов его поддержать в выборах.

"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали меня поддержать", - написал он в Twitter.

По информации Sky News , результаты нового опроса членов Консервативной партии свидетельствовали, что Уоллес побеждал всех основных претендентов, включая министерку иностранных дел Лиз Трасс.

7 июля Борис Джонсон объявил об отставке.

Британская международная интернет-компания по исследованию рынка и аналитике данных YouGov провела опрос и определила основного претендента на место Бориса Джонсона. Им стал Бен Уоллес.

Министр обороны Великобритании Бен Воллес заверил , что без Джонсона политика страны в поддержку Украины не изменится.

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