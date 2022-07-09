Министр обороны Бен Уоллес, который был фаворитом на должность премьера Британии, отказался выдвигать свою кандидатуру
Министр обороны Британии Бен Уоллес, которого называли претендентом на место премьера Британии и главы Консервативной партии, не будет выдвигать свою кандидатуру
Об этом он написал в Twitter.
Бен Уоллес выразил благодарность всем, кто был готов его поддержать в выборах.
"После тщательного рассмотрения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не участвовать в борьбе за лидерство Консервативной партии. Я очень благодарен всем моим коллегам в парламенте и членам более широкого круга, которые пообещали меня поддержать", - написал он в Twitter.
По информации Sky News , результаты нового опроса членов Консервативной партии свидетельствовали, что Уоллес побеждал всех основных претендентов, включая министерку иностранных дел Лиз Трасс.
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