Министр обороны Бельгии рассказала, когда страна передаст Украине истребители F-16

Об этом информирует RTL info .

По ее словам, Бельгия в рамках дополнительной помощи в 2025 году передаст Украине несколько истребителей-бомбардировщиков F-16. Точное количество предоставленных самолетов будет зависеть от "наращивания наших новых возможностей F-35".

Кроме того, страна будет готовить украинских пилотов и предложит техническое обслуживание всего парка F-16 коалиции.

Министр указала, что бельгийцы будут тренировать украинцев в Бельгии, Дании и, возможно, еще в одной из стран Европейского Союза. Обучение на украинской территории пока не рассматривается.

"Мы находимся в процессе оказания помощи Украине в модернизации ее вооруженных сил. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучше, чем просто объявить об отправке нескольких самолетов F-16", - добавила Дедондер.