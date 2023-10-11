Министр обороны Бельгии рассказала, когда страна передаст Украине истребители F-16
Бельгийское министерство обороны Людивин Дедондер сообщило, когда Бельгия передаст Украине истребители F-16: это произойдет в 2025 году
Об этом информирует RTL info .
По ее словам, Бельгия в рамках дополнительной помощи в 2025 году передаст Украине несколько истребителей-бомбардировщиков F-16. Точное количество предоставленных самолетов будет зависеть от "наращивания наших новых возможностей F-35".
Кроме того, страна будет готовить украинских пилотов и предложит техническое обслуживание всего парка F-16 коалиции.
Министр указала, что бельгийцы будут тренировать украинцев в Бельгии, Дании и, возможно, еще в одной из стран Европейского Союза. Обучение на украинской территории пока не рассматривается.
"Мы находимся в процессе оказания помощи Украине в модернизации ее вооруженных сил. И я думаю, что то, что мы здесь предлагаем, является фундаментальным и гораздо лучше, чем просто объявить об отправке нескольких самолетов F-16", - добавила Дедондер.
- Накануне министр обороны Украины Рустем Умеров провел телефонный разговор с бельгийской коллегой Человек Дедондер. Они обсудили предоставление Украине самолетов F-16 и тренировку пилотов.
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