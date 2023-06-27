Об этом пишет белорусское медиа Белта.

Отмечается, что президент Беларуси принял Хренина на доклад, а тот пришел с "подарком" в чемоданчике. Когда Лукашенко спросил, не принес ли он бомбу, министр обороны ответил: "Так точно!"

"Позвольте вам вручить символически - первую ядерную бомбу, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе", - сказал Хренин.

Лукашенко заметил, что бомба старая, ведь современная выглядит по-другому.

"Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе", - ответил Хренин.

Как пишет Белта, белорусский диктатор сказал, что это просто символичный поступок.

"Пусть наши враги не думают, что мы здесь символизмом занимаемся или очень радуемся ядерному оружию. Это просто символично", - добавил он.

Что известно о ядерном оружии в Беларуси

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия.

31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что ядерное оружие может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна уже начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что оно может быть применено с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

16 июня Путин сообщил, что РФ передала часть ядерных зарядов в Беларусь. Остальные будут переданы до конца года.

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов отметил, что Россия еще не переместила в Беларусь ни одной ядерной боеголовки. Он уверен, что Россия не применит ядерное оружие в войне против Украины.