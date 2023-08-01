Министр обороны Беларуси прибыл в Иран: предположительно будет говорить о заводе "шахедов" в Гомеле, - ISW
Иран и Беларусь усугубляют двустороннее сотрудничество на фоне взаимной поддержки войны России в Украине. Вероятно, Минск пытается заключить контракт на производство "шахедов"
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Сообщается, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился со своим коллегой, министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани, для подписания Меморандума о взаимопонимании и плане двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.
Аштиани, будучи министром обороны Ирана, прежде всего отвечает за переговоры о военных закупках и продажах, поэтому Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали соглашения, связанные с производством и поставкой оружия.
Беларусь, возможно, также стремилась заключить соглашение об иранском производстве беспилотников Shahed на своей территории после начальных сообщений о том, что Иран пытался превратить завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству дронов-камикадзе.
- Напомним, Российские кафиры в ночь на 1 июля атаковали дронами Харьков: есть прилеты в центральной части города, также в общежитие, возник пожар, предварительно пострадал один человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.94
Покупка 36.94Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.97Продажа 41.95
- Актуальное
- Важное