Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Сообщается, что министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин прибыл в Иран 31 июля и встретился со своим коллегой, министром обороны Ирана бригадным генералом Мохаммадом Резой Аштиани, для подписания Меморандума о взаимопонимании и плане двустороннего военного сотрудничества на 2023 год.

Аштиани, будучи министром обороны Ирана, прежде всего отвечает за переговоры о военных закупках и продажах, поэтому Хренин и Аштиани, вероятно, обсуждали соглашения, связанные с производством и поставкой оружия.

Беларусь, возможно, также стремилась заключить соглашение об иранском производстве беспилотников Shahed на своей территории после начальных сообщений о том, что Иран пытался превратить завод в Гомельской области Беларуси в завод по производству дронов-камикадзе.