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Министр обороны Беларуси объяснил, для чего Минску российское ядерное оружие

31 мая, 2023 среда
13:38
Мир Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко со своим министром обороны Виктором Хрениным

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что расположение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины

Об этом сообщают белорусские СМИ.

Выступая в парламенте, Хренин выразил убеждение, что расположение в Беларуси тактического ядерного оружия якобы поможет не допустить перерастания войны в Украине в более глобальный конфликт.

"Появление ядерного оружия на территории Республики Беларусь это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, идущую от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну", - сказал Хренин.

  • 25 мая Виктор Хренин и Министр обороны России Сергей Шойгу подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
  • Вскоре после этого самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
  • 27 мая президент США Джо Байден заявил, что крайне отрицательно оценивает размещение российского ядерного оружия в Беларуси.
Россия
Белорусь
ядерное оружие
Война с Россией
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