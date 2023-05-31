Об этом сообщают белорусские СМИ.

Выступая в парламенте, Хренин выразил убеждение, что расположение в Беларуси тактического ядерного оружия якобы поможет не допустить перерастания войны в Украине в более глобальный конфликт.

"Появление ядерного оружия на территории Республики Беларусь это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, идущую от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну", - сказал Хренин.