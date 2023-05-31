Министр обороны Беларуси объяснил, для чего Минску российское ядерное оружие
Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что расположение на территории страны тактического ядерного оружия поможет "охладить воинственную риторику" Запада и Украины
Об этом сообщают белорусские СМИ.
Выступая в парламенте, Хренин выразил убеждение, что расположение в Беларуси тактического ядерного оружия якобы поможет не допустить перерастания войны в Украине в более глобальный конфликт.
"Появление ядерного оружия на территории Республики Беларусь это и есть та действенная мера, которая должна охладить агрессивный характер и воинственную риторику, идущую от наших соседей, и не допустить перерастания в какую-то более глобальную, масштабную войну", - сказал Хренин.
- 25 мая Виктор Хренин и Министр обороны России Сергей Шойгу подписали документ о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
- Вскоре после этого самопровозглашенный президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в страну.
- 27 мая президент США Джо Байден заявил, что крайне отрицательно оценивает размещение российского ядерного оружия в Беларуси.
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