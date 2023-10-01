В Анкаре утром произошел теракт возле Главного управления безопасности МВД
Около 9:30 утра 1 октября в Анкаре произошел мощный взрыв и были слышны выстрелы возле МВД и Великого национального собрания Турции
Об этом сообщает TGRT Haber.
Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что произошел теракт у входа в Главное управление безопасности МВД, который вызвал стычку с полицейскими и перестрелку.
Ираклия сообщил, что террористы бросили в МВД ручную гранату из легкового автомобиля, на котором подъехали под здание правоохранительных органов.
Впоследствии, примерно в 400-500 метрах от этого места, где уже работали взрывотехнические группы, раздался второй взрыв, но полиция сообщила, что второй взрыв удалось контролировать.
Оказалось, второй взрыв произошел у ворот Великой национальной ассамблеи Турции. Бульвар Ататюрка перекрыли для пешеходов и гражданских транспортных средств, а на место инцидента прибыли полиция, бригады пожарных и медики.
"Около 9:30 террористы, подъехавшие на легковом коммерческом автомобиле к въезду в ГУБ МВД, совершили теракт. Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был обезврежен. Во время пожара двое наших полицейских получили легкие ранения. Желаю скорейшего выздоровление нашим героям", - заявил министр МВД Турции Ераклия.
Фото: Reuters
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