В Анкаре утром произошел теракт возле Главного управления безопасности МВД

Об этом сообщает TGRT Haber.

Министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что произошел теракт у входа в Главное управление безопасности МВД, который вызвал стычку с полицейскими и перестрелку.

Ираклия сообщил, что террористы бросили в МВД ручную гранату из легкового автомобиля, на котором подъехали под здание правоохранительных органов.

Впоследствии, примерно в 400-500 метрах от этого места, где уже работали взрывотехнические группы, раздался второй взрыв, но полиция сообщила, что второй взрыв удалось контролировать.

Оказалось, второй взрыв произошел у ворот Великой национальной ассамблеи Турции. Бульвар Ататюрка перекрыли для пешеходов и гражданских транспортных средств, а на место инцидента прибыли полиция, бригады пожарных и медики.

"Около 9:30 террористы, подъехавшие на легковом коммерческом автомобиле к въезду в ГУБ МВД, совершили теракт. Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был обезврежен. Во время пожара двое наших полицейских получили легкие ранения. Желаю скорейшего выздоровление нашим героям", - заявил министр МВД Турции Ераклия.

Фото: Reuters