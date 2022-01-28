Министр культуры Ткаченко призвал журналистов не "играться" с инфоповодами, выгодными врагу, и не разгонять панику

Об этом идет речь в материале Liga.net.



"Журналистов не просто называют четвертой властью. Поэтому призываю их быть осторожными в своих изречениях и категоричности в новостях. Не играйтесь с инфоповодами, которые выгодны врагу. Рейтинги рейтингами, но спекуляции на теме, которая тревожит или пугает общество, - это то, на что рассчитывает враг", - сказал Ткаченко.



Он отметил, что постоянное нагнетание инфополя новостями о якобы нападении РФ заставляет людей бояться, вместо того чтобы адекватно оценивать ситуацию. Так теряется доверие к государственным институтам, пропадает вера в завтрашний день, что влечет за собой цепную реакцию, которая может привести к дестабилизации в стране, столкновениям и отсутствию взаимопонимания друг с другом.



"Россия, кроме военной поддержки конфликтов на территории нужных ей государств, превратилась еще и в информационного террориста. Не верьте ее фейкам. Бесчисленное количество публикаций в Facebook, новости в СМИ о "тревожных чемоданах" и экспертных мнениях о якобы возможном (очередном) нападении РФ превращают информационное поле в способ влияния и эмоционально давят на украинцев", - написал министр.



Он добавил, что это то, чего добивается страна-агрессор в своей тактике - "манипуляциями в инфопространстве заставить нас паниковать в реальности, ведь слабость, вызываемая неуверенностью в завтрашнем дне, не только выбивает людей из привычного ритма жизни, но и массово влияет на ситуацию в стране".



"То, что сейчас происходит, - игра с нами и нашей выдержкой. И над нашей главной ценностью - сплоченным обществом", - убежден Ткаченко.



Он призвал украинцев сохранять холодный разум и не впадать в панику, не читать гипотез и теорий, а читать официальные источники, фильтровать сообщения в соцсетях и новости в СМИ, не вестись на громкие заголовки, читать новость полностью.



"Сейчас украинская армия сильна, как никогда раньше. Вооруженные силы Украины занимают 22-е место из 140 в рейтинге сильнейших армий мира Global Firepower. Наши военные готовы дать отпор в любую минуту. Наша разведка просчитывает любые сценарии развития событий. Давайте мыслить трезво и действовать стратегически и взвешенно. Реальная ситуация такова: мы консолидированная нация, и это не выгодно нашему восточному соседу. Вот и повод для устрашения", - подчеркнул министр.

Напомним, посольство США в Украине предупреждает, что Кремль под лозунгами о мире скрывает подготовку к войне.