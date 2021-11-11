Министр культуры Ткаченко подал в отставку
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко 11 ноября написал заявление об отставке
Об этом он написал в Facebook.
"Сегодня написал заявление об отставке. О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина - нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют - не мой концепт и ценности", - написал Александр Ткаченко.
Александр Ткаченко 11 ноября направил свое заявление главе ВР Руслану Стефанчуку.
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