Министр культуры Ткаченко подал в отставку

Об этом он написал в Facebook.



"Сегодня написал заявление об отставке. О причинах. Решение Кабмина по Госкино принималось без согласования с МКИПом. Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление Кабмина - нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров. Такие стиль и подходы к управлению процессами меня удивляют - не мой концепт и ценности", - написал Александр Ткаченко.



Александр Ткаченко 11 ноября направил свое заявление главе ВР Руслану Стефанчуку.





Александр Ткаченко возглавлял Министерство культуры и информационной политики Украины с 4 июня 2020 года.