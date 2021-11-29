Арахамия заявил, что Ткаченко не будет уходить в отставку. Министр культуры возразил

Об этом он сказал во время брифинга.

На уточняющий вопрос журналистки об отставке Александра Ткаченко Арахамия заявил, что "не видел этого заявления и считает, что это был эмоциональный шаг".

"Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру… они пообщались, нашли точки понимания, и эта история осталась только в медиапространстве", - сказал Арахамия.

В то же время, в комментарии Украинской Правде Александр Ткаченко заявил, что его решение по отставке все еще актуально, однако он готов остаться только при условии, если в правительстве примут во внимание его концепцию реформ.

"Буду откровенным, фракция совершенно не поддержала мое решение об отставке, что в дальнейшем переросло в долгосрочные обсуждения с профильным комитетом, руководителями партии и фракции, коллегами. Параллельно – разговоры со спикером, премьером, Президентом. Они попросили остаться. Вместо этого я предложил. свое видение развития экосистемы культуры и информполитики. Обсуждение продолжается", – отметил министр.