Министр культуры назначил и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра"
Обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет выполнять Максим Остапенко
Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .
14 апреля министр культуры Александр Ткаченко подписал приказ о назначении Максима Остапенко новым исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
Сообщается, что Максим Остапенко - специалист в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия. Был главой Национального заповедника "Хортица".
Читайте также : Во время войны Лавру превратили в антиукраинский "Антимайдан", - Эпифаний
С начала полномасштабного вторжения России ученый стал в ряды Вооруженных Сил Украины.
"В настоящее время продолжит держать культурный и религиозный фронты", - отмечает пресс-служба.
Читайте также: Митрополит Павел считает защитников Украины "ублюдками" и общается с "благочестивыми людьми" в Москве. СБУ записывала его разговоры
Новый и.о. гендиректора также является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, вопросов сохранения отечественного культурного наследия. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".
- Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
- 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
- Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
- 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
- Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
- Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
- Ранее Эпифаний заявил, что митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) "терроризирует" монахов Киево-Печерской Лавры, желающих перейти в ПЦУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.41
Покупка 37.41Продажа 38.17
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.52
- Актуальное
- Важное