Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

14 апреля министр культуры Александр Ткаченко подписал приказ о назначении Максима Остапенко новым исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Сообщается, что Максим Остапенко - специалист в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия. Был главой Национального заповедника "Хортица".

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С начала полномасштабного вторжения России ученый стал в ряды Вооруженных Сил Украины.

"В настоящее время продолжит держать культурный и религиозный фронты", - отмечает пресс-служба.

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Новый и.о. гендиректора также является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, вопросов сохранения отечественного культурного наследия. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".