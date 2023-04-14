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Министр культуры назначил и.о. гендиректора заповедника "Киево-Печерская лавра"

14 апреля, 2023 пятница
11:33
Культура

Обязанности гендиректора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" будет выполнять Максим Остапенко

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины .

14 апреля министр культуры Александр Ткаченко подписал приказ о назначении Максима Остапенко новым исполняющим обязанности генерального директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Сообщается, что Максим Остапенко - специалист в области охраны памятников истории и культуры, музееведения, археологии, реставрационных работ, соавтор исследования и реставрации уникальных объектов подводного наследия. Был главой Национального заповедника "Хортица".

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С начала полномасштабного вторжения России ученый стал в ряды Вооруженных Сил Украины.

"В настоящее время продолжит держать культурный и религиозный фронты", - отмечает пресс-служба.

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Новый и.о. гендиректора также является кандидатом исторических наук, автором более 30 научных работ по истории острова Хортица и Нижнего Поднепровья, вопросов сохранения отечественного культурного наследия. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Население скифского времени Днепровского Надпорожья".

  • Напомним, 29 марта УПЦ (МП) должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде заповедника. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ (МП), у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.
  • 30 марта стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители УПЦ (МП) не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.
  • Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.
  • 30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ (МП) к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • 31 марта прихожане и представители УПЦ (МП) вторично не пустили в Киево-Печерскую Лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также В УПЦ (МП) заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ (МП) зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.
  • Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь заявил , что следователи СБУ вручили ему подозрение, а также что 1 апреля в его доме проведут обыски.
  • Настоятель мужского монастыря церкви Московского патриархата, который до 29 марта имел договор с Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", митрополит Павел (Петр Лебедь) подозревается в разжигании межрелигиозной розни и оправдании российского вооруженного вторжения в Украину. Ему присудили два месяца домашнего ареста .
  • Ранее Эпифаний заявил, что митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) "терроризирует" монахов Киево-Печерской Лавры, желающих перейти в ПЦУ.
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