Министр культуры Александр Ткаченко подал заявление об увольнении
Александр Ткаченко подал сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны
Об этом он написал в телеграмме.
"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", - отметил Ткаченко.
Он добавил, что культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди - это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего.
"И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", - сообщил министр культуры.
- Напомним, во время вечернего обращения президент Украины Владимир Зеленский поручил главе правительства Денису Шмыгалю найти замену министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко.
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