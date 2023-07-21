Министр культуры Александр Ткаченко подал заявление об увольнении

Об этом он написал в телеграмме.

"Принес сегодня вечером Премьеру заявление об отставке, из-за волны недоразумения по поводу важности культуры во время войны. Лишь потом удивился заявлению Президента по этому же вопросу", - отметил Ткаченко.

Он добавил, что культура во время войны важна, потому что это война не только за территории, а за людей, а люди - это наша память, история, язык, творчество, несмотря на войну, наследие и прошлое ради будущего.

"И частные, и бюджетные средства во время войны на культуру не менее важны, чем на дроны, потому что культура – это щит нашей идентичности и наших границ. И это принципиальная моя позиция против других", - сообщил министр культуры.