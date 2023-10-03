Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал, как на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН он обсудил с главой российского МИД Сергеем Лавровым их "учебник" по истории, где революцию 1956 года называют "фашистской"
Об этом он высказался в интервью Magyar Nemzet.
"Недопустимо классифицировать венгерских героев революции 1956 года как "фашистов". Тот факт, что люди, выступающие за свободу Венгрии и венгерский суверенитет, являются героями, мы отказываемся даже открывать дискуссию на любом уровне, потому что это факт", - заявил Сиерто.
Глава российского МИД Сергей Лавров дал понять, что они воспринимают заявление диктатора Владимира Путина как авторитетное в этом вопросе.
"В то же время очевидно, что мы никогда не найдем общего языка с русскими, когда речь идет о прошлом. Как мы можем быть общими с теми, кто переживает увольнение как то, что мы переживаем как оккупацию? Поэтому, поскольку мы никогда не сможем найти общий язык по прошлого, мы должны формировать нашу систему отношений с учетом этого", - подчеркнул министр иностранных дел Венгрии.
Справочно. В октябре 1956 года венгры поднялись на восстание против советской власти, долго душившей их страну через коммунистическую партию. Советские войска подавляли революцию через две недели; около 2500 венгров погибли, среди них Имре Надя, которого повстанцы требовали назначить главой правительства и которого позже расстреляли.
Что предшествовало
1 сентября Сийярто стал первым венгерским чиновником, откликнувшимся о российском пропагандистском учебнике, где революцию 1956 года называют "фашистской".
В русском "учебнике" по истории для 11 класса, имеющему государственное одобрение, венгерские революционеры-1956 представлены как фашисты и "восставшими радикалами", боровшиеся против советских памятников.
"Катализатором венгерского кризиса стали действия западных спецслужб и поддерживаемой ими внутренней оппозиции", - утверждает российский "учебник" истории и дополнительно критикует венгров за то, что они "решили отказаться от сталинского наследия".
Сийярто отказался комментировать, как венгерское правительство относится к искажению исторических фактов в российском учебнике по истории, имеющему официальное санкционирование. Он сказал, что есть некоторые вопросы, которые правительство не хочет даже обсуждать.
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