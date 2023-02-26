Министр иностранных дел Саудовской Аравии впервые прибыл в Киев
Президент Владимир Зеленский на встрече с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Об этом говорится в telegram президент Украины Владимир Зеленский.
"Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом", - отметил Зеленский.
Он подчеркнул, что это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений.
"Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога. Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности! Это очень важно для нас и нашего общества", - подчеркнул глава Украинского государства.
- 24 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах встретиться с Си Цзиньпинем.
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