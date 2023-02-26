Министр иностранных дел Саудовской Аравии впервые прибыл в Киев

Об этом говорится в telegram президент Украины Владимир Зеленский.

"Провел встречу с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фарханом Аль Саудом", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений.

"Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога. Спасибо за поддержку мира в Украине, нашего суверенитета и территориальной целостности! Это очень важно для нас и нашего общества", - подчеркнул глава Украинского государства.