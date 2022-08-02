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Обновлено

Министр иностранных дел Польши приехал с визитом в Украину

2 августа, 2022 вторник
13:09
Мир

Министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину

Об этом написала пресс-служба Польского председательства в ОБСЕ 2022 в твиттере.

Как говорится в сообщении, министр иностранных дел Польши и действующий глава ОБСЕ Збигнев Рау начал свой визит в Украину.

"Несмотря на российский обструкционизм, Польша решительно настроена обеспечить деятельность и помощь ОБСЕ Украине", - пишет пресс-служба.

Позже Рау вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид посетили Бучу.

"Военные преступления, совершенные российскими войсками в Украине, не будут забыты. Виновные будут привлечены к ответственности", - говорится в сообщении Польского председательства в ОБСЕ 2022 года в твиттере .

Также глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в телеграме отметил, что Рау посетил модульный городок, переданный украинцам Польшей.

"Вместе (с председателем ОБСЕ Збигневом Рау, - ред.) побывали в городе Буча - в храме Святого Апостола Андрея Первозванного и возложили цветы к памятному знаку на месте массового захоронения. Также посетили модульный городок, который передала громада Польши для людей, которые из-за боевых действий лишились домов", - пишет Кулеба.

  • По словам министра иностранных дел Польши, ЕС должен развивать оборонный потенциал стран-членов ЕС, но это не может составлять какую-либо конкуренцию партнерству с США.
  • Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал прекратить обстрелы и бомбардировки со стороны РФ на территории Украины во время переговоров.
  • Збигнев Рау заявил , что на заседании Совета ЕС не было противников предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.

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Общество
Украина
Польша
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война с Россией
поддержка Украины
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